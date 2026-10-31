



В Калачёвском районе Волгоградской области оказалось сорвано начало отопительного сезона в хуторе Логовский. Значительная часть населённого пункта вот уже полторы недели мёрзнет без отопления, однако, как стало известно ИА «Высота 102», сегодня власти завершили затянувшийся ремонт и вот-вот обещают исправить ситуацию.

- Я проживаю на территории Медгородка. Здесь располагается массив из двухэтажных жилых домов, построенных ещё в середине прошлого века. У нас под боком находится областная психиатрическая больница, а также детский сад и школа. В 2026 году ни обычные жители в своих квартирах, ни соцучереждения отопления так и не дождались. И такие проблемы у нас каждый год, - рассказала журналистам жительница дома №29.

По словам пенсионерки, местные власти не смогли подготовить котельную к зиме. Как результат – первая же попытка ввести в строй объект обернулась аварией.

- Коммуникации старые, оборудование ещё советское. Никто ничего не меняет, а мы находимся в заложниках всей этой ситуации. В прошлом году зимой у нас выше +8 °С температура не поднималась. А дома у нас старые, деревянные. Проводку, естественно, никто не менял. Как итог каждый решает сам: замерзать или включать обогреватели, рискуя спровоцировать пожар, - продолжила пожилая жительница.

При этом за такое качество услуг теплоснабжения с местных жителей коммунальщики взимают солидные средства.

- У меня квартира 50 кв. метров. Ежемесячно, даже в тёплые периоды, мне приходят счета по 2 тыс. рублей. Вы можете себе представить? Это получается порядка 4-5 тыс. в месяц в пересчёте на отопительный сезон. И за что мы платим, спрашивается? Неоднократно обращались к местным властям, просили сделать перерасчёт, писали соседи даже заявления – ноль реакции.

В местной администрации частично подтвердили информацию о сложностях при запуске тепла, уточнив, что на текущий момент отопление подано потребителям. Этому предшествовала замена в котельной теплообменника.

- Сейчас идёт заполнение трассы теплоносителем. В ближайшие часы батареи должны вновь потеплеть, - обнадёжили местные власти.

Отметим, 31 октября на месте аварии побывали представители районной администрации. Специалисты обещают проследить за запуском отопления в населённом пункте.

Фото из архива ИА «Высота 102»