В жутком ДТП с трамваем погиб житель Саратова: СМИ опубликовали фото





Днем 30 октября в Саратове на улице Политехнической произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Chevrolet Niva. Как сообщает ИА «СарИнформ», в результате жуткой аварии погиб водитель легкового авто. Судя по фото ГИБДД с места происшествия, мужчина оказался зажат между столбом и вагоном в груде искореженного железа.

По словам собеседника саратовского информагентства, на место происшествия выезжали сотрудники службы спасения Саратовской области. Которым пришлось вскрывать деформированный кузов с помощью гидравлического инструмента.

Водитель трамвая и пассажиры в аварии не пострадали. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.