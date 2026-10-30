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Общество

Власти Волгограда сэкономят 454 тыс. на новых платных парковках за 325 млн рублей

Общество 30.10.2026 21:05
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30.10.2026 21:05


В Волгограде местные власти завершили аукцион по отбору подрядной организации, которая обустроит новые платные парковки в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги торгов, сэкономить на процессе чиновники смогут 454 022,25 рублей.

Согласно сведениям из открытых источников, готовность освоить бюджетные средства на новых платных парковках по улицам им. Калинина, ул. Пугачевской, ул. Иркутской и ул. Симбирской в Волгограде, а также на прилегающих территориях изъявили в ходе конкурса всего две организации. При этом свои услуги оба потенциальных подрядчика оценили не менее, чем в 90 млн рублей. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что максимальная цена, которую предложили власти конкурсантам, составляла 90 804 448,49 рублей. 

Один из участников аукциона вообще не стал снижать цену, второй – сбил ее до 90 350 426,24 рублей. С последним в итоге и будет заключен контракт – победитель был выбран сегодня, 30 октября. На момент публикации название организации, которой предстоит сделать платными  парковочные места на улицах Ворошиловского района Волгограда, не раскрывалось. 

Отметим, что 90,3 млн рублей – далеко не все средства, которые направят на организацию платных парковочных мест на перечисленных выше улицах. В настоящее время власти Волгограда ищут подрядчика, который за 235 млн рублей предоставит в аренду 2820 стационарных комплексов фото- и видеофиксации и 120 мобильных комплексов для слежки за автолюбителями на новых парковках. Таким образом, весь процесс коммерциализации парковочных мест в Ворошиловском районе Волгограда может обойтись в сумму около 325 миллионов рублей. 

Список новых парковочных мест в Волгограде ИА «Высоты 102» опубликовало накануне. Согласно условиям контракта, завершить работы по их обустройству подрядчик должен не позднее 11 января 2027 года. 

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