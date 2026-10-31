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Спорт

Волгоградская область узнала соперников по финальному этапу чемпионата России по мини-футболу

Спорт 31.10.2026 16:58
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31.10.2026 16:58


Дан старт финальному этапу чемпионата страны по мини-футболу, который пройдёт в «Сириусе». Со 2 по 7 ноября 112 мужских команд из 80 регионов определят чемпиона страны в формате 8х8, а с 5 по 9 ноября 24 женских коллектива из 18 регионов – в формате 7х7. Турниры пройдут на полях спорткомплекса «Территория спорта».

Волгоградскую область представят четыре команды: «Киквидзе» и «Красный Октябрь» у мужчин, «Аксинья» и «Зенит-Волгоград» – у женщин.

Все участники поделены на 32 группы: 16 – по три команды и 16 – по четыре. В трёхкомандных группах победитель сразу выходит в 1/32 финала, а вторые и третьи номера играют стыковой матч с командами из другой группы. В четырёхкомандных группах первые два места дают прямую путёвку в 1/32 финала, остальные покидают турнир.

«Красный Октябрь» сыграет в мужской группе 8, где его соперниками будут «+7Доставка-Калиновец» из ЛНР и «Лава» (Чувашия). ФК «Киквидзе» выступит в группе 9: против него – «Верхний Куркужин» (Кабардино-Балкария) и «Энерджи фитнес» (Брянская область).

У женщин «Зенит-Волгоград» – дебютант всероссийского турнира – попал в группу 1 вместе с «Альфой-09» (Калининградская область) и «Зорким» (Московская область). «Аксинья», для которой это уже второй чемпионат России подряд, сыграет в женской группе 5 с «Фоксболлом» (Московская область) и «Бутсой» (Санкт-Петербург).

Финальный турнир у женщин начнётся с группового этапа из восьми групп: победители сразу выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, играют стыковые матчи с соперниками из других групп.

7 ноября перед матчем за бронзовые медали чемпионата России 8х8 пройдёт гала-матч с участием известных российских футболистов и организаторов турнира против сборной лучших игроков чемпионата.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Киквидзе»

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