



31 октября в Волгоградской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее оповещение в 05:00 начало рассылать жителям и гостям региона МЧС России.

- Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т. п.), - подчёркивается в разосланном сообщении.

Также специалисты рекомендуют взять с собой подготовленный набор, куда входят вода, тёплая одежда, лекарства и документы. По возможности избежать открытой местности и не пользоваться лифтом. Находиться в укрытии необходимо до отмены режима ракетной опасности.

Отметим, ранее минувшим вечером в 21:20 была также объявлена беспилотная опасность. Предупреждение по вражеским БПЛА продолжает действовать до сих пор.

Фото из архива ИА «Высота 102», сгенерировано ИИ