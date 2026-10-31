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Спорт

«Ротор-2» завершил чемпионат ничьей с «Арсеналом-2» – 1:1

Спорт 31.10.2026 19:33
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31.10.2026 19:33


«Ротор-2» в заключительном, 30-м туре первенства Второй лиги (дивизион «Б», группа 3) сыграл вничью с тульским «Арсеналом-2» – 1:1. Дубль волгоградцев завершил сезон на 14-м месте турнирной таблицы.

Встреча на стадионе «Зенит» складывалась для хозяев удачно почти до финального свистка. На 31-й минуте счёт открыл нападающий Адриан Платон: Максим Кондратьев сохранил мяч в штрафной и покатил его под удар, а Платон низом поразил дальний угол ворот – 1:0.

Игра шла в обычной для молодёжного футбола манере: обе команды предпочитали длинные забросы игре в пас. Мяч то и дело летел в финальную треть – а дальше начиналась борьба за подборы на подступах к штрафной. Что-то вроде канадского хоккея: вброс в зону и битва за шайбу у борта, поэтому моменты рождались в основном из вторых мячей и ошибок под давлением.

Туляки не сдавались и отыгрались в самой концовке – на 90-й минуте отличился Алексей Колышев. Игрок получил мяч у самой бровки, примерно в тридцати метрах от ворот: продолжения у атаки не было, и он решился на удар наудачу. Мяч перелетел вышедшего из ворот Ивана Литвенка и влетел в сетку под перекладину.

В компенсированное время, за 30 секунд до финального свистка, Платон продрался к воротам соперника, но его удар пришёлся в штангу. Матч так и закончился вничью – 1:1.

Матч оправдал репутацию обеих команд как слабо забивающих: моменты были, но вратарей беспокоили нечасто. По ходу игры волгоградцы уступали в контроле мяча (41% против 59%), но были лучше по ударам (7 против 6) и превзошли по ударам в створ (3 против 1). Судья обошёлся без красных карточек.

Для команды Валерия Бурлаченко ничья продлила серию без поражений до трёх матчей: перед этим дубль обыграл «СКА-Хабаровск-2» (2:0) и московское «Строгино» (1:0). А очный счёт сезона с туляками остался за волгоградцами: победа 1:0 в гостях в первом круге и ничья в заключительном – четыре очка из шести возможных.

Главный тренер волгоградцев Валерий Бурлаченко подвёл итоги:

– Очень обидная ничья для нас. Все, конечно же, расстроены. Мы хотели завершить чемпионат победой. Всё для этого делали, правильно играли, заслуженно вели в счёте. И обидно, когда такие мячи залетают. Но здесь ничего не поделаешь, уже ничего не исправишь – обидный результат.

Хочу поблагодарить всех за работу, за сезон. Он тяжёлый получился для нас, очень неоднозначным, но в конце чемпионата значительный шаг вперёд сделали и как команда, и в индивидуальном плане каждый футболист, на мой взгляд.

Поэтому продолжаем работать дальше. Сейчас переходный период будет, сборы. Но сейчас пока ещё рано об этом говорить.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Арсенал-2» (Тула) – 1:1 (1:0)

31 октября, 13:00. Вторая лига Б, группа 3, 30-й тур.

Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 111.

Судьи: Павел Поляничко (Смоленск), Алексей Киливник (Ростов-на-Дону), Максим Новиков (Ростов-на-Дону).

«Ротор-2»: Литвенок, Амирханян, Правкин, Слепужников, Харлан, Демушкин, Асланян, Тарин, Града (Кюрджиев, 72), Кондратьев (Прокофьев, 59), Платон.

«Арсенал-2»: Нечкин, Кузин, Сергеев (Лычагин, 62), Григорьев, Шпунтов (Бастрыкин, 78), Шрамко, Белянин (Сеник, 46), Ефремов, Исаев (Колышев, 20), Князев, Гусаров (Гуляев, 62).

 

Голы: Платон, 31 (1:0). Колышев, 90 (1:1).

Предупреждены: Харлан, 20 (грубая игра). Града, 55 (неспортивное поведение). Слепужников, 67 (неспортивное поведение). – Григорьев, 55 (неспортивное поведение). Лычагин, 73 (неспортивное поведение).

Впереди у дубля – межсезонье. Команда продолжает свою работу, цель которой – растить профессиональных футболистов, способных составить конкуренцию игрокам основного состава.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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