Подросток без прав протаранил опору ЛЭП под Волгоградом





30 октября в Светлоярском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Находящийся за рулём машины подросток на полном ходу влетел в железобетонный столб. Инцидент произошёл ночью неподалёку от остановки общественного транспорта «Продовольственный магазин».

- В 21:50 19-летний молодой человек, не имея водительских прав, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», напротив дома 148 по ул. Советской, совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, автомобиль получил серьёзные повреждения. Водитель, а также его пассажир были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области