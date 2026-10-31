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Общество

В Волгограде «Почта России» поставила на паузу продажу круглого зала Главпочтамта

Общество 31.10.2026 14:22
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31.10.2026 14:22

В Центральном районе Волгограда зависла в неопределённости судьба визитной карточки почтовой службы региональной столицы, знаменитого круглого зала центрального отделения Главпочтамта со статуей В.И. Ленина. После громкого анонса аукциона по реализации исторической жемчужины, «Почта России» так и не провела торги. Идею продажи пока решили поставить на паузу.

- Планы по реализации части исторического здания Волгоградского главпочтамта в настоящее время изменились. Объект не был выставлен на продажу. Сейчас у здания прежний собственник, - сообщили в пресс-службе регионального подразделения «Почты России» на запрос ИА «Высота 102».

На сегодняшний день почтовое отделение 400066 принимает клиентов в обычном режиме, продолжая работать в круглом зале.

Напомним, о планах «Почты России» выставить на торги знаменитое своей архитектурой помещение, расположенное в самом центре Волгограда, в организации объявили 4 февраля. Тогда в региональном управлении пояснили, что считают его площадь избыточной. Из-за внедрения новых технологий специалисты исчерпали потребность в соответствующем зале Главпочтамта.

Свою лепту в решение «Почты России» тогда внёс и особый статус объекта. Памятник архитектуры требует значительных финансовых вливаний, а такого рода инвестиции в компании посчитали непрофильными.

Размещённое в круглом зале почтовое отделение 400066 должно было переехать в более скромное, соседнее помещение в этом же здании. На тот момент в нём уже начался ремонт.

Отметим, что конкретно повлияло на решение о продаже объекта в «Почте России» не раскрывают, ограничившись лишь пояснением, что в настоящее время дальнейшая судьба круглого зала Главпочтамта не решена.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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