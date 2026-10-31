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Общество

«До аномалии и больших рекордов не дотянули»: синоптик рассказала, какой погодой Волгоград встретит ноябрь

Общество 31.10.2026 20:03
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31.10.2026 20:03


Первые два месяца осени в Волгоградской области выдались особенно щедрыми на тепло. И если сентябрю это положено по «рангу» – синоптики не зря называют его логическим продолжением лета, то вот нынешний октябрь удивил своим настроем даже специалистов. Удалось ли ему обновить температурные рекорды, и какой погодой регион встретит первые дни ноября, расскажем в материале ИА «Высота 102».


Скажем сразу – по строгим меркам метеорологов статуса аномально теплого нынешний октябрь не удостоился. Однако от среднемноголетних значений он все же оторвался – сразу на 3,5 градуса.

– Октябрь в нашем регионе всегда очень разный. Несмотря на то, что 30-градусное тепло в этот период мы уже не считаем нормой, время от времени температура воздуха отклоняется от средних значений. За 60 лет метеонаблюдений даже в конце месяца фиксировалось и 21,4 градуса тепла, и 19,5, – рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – В этом году среднесуточные значения были превышены 10 и 11 октября ( при температуре в 24 градуса норма была превышена на 1 и 0,5 градусов соответственно). Уходящий месяц отличился также и общим количеством теплых дней.


После окончания метеорологического лета – а проститься с ним Волгоградской области пришлось 30 сентября – горожан ждала всего одна прохладная неделя. В оставшиеся же дни волгоградцы смогли в полной мере насладиться пускай не по-августовски горячими, но все-таки ласкающими лучами октябрьского солнца.

– За счет арктического вторжения в начале октября мы наблюдали кратковременное снижение температуры. А после этого вторая декада месяца превысила средние значения на +6. В итоге за счет похолодания среднемесячная температура выровнялась и практически вписалась в климатические нормы, – отмечает Наталья Алатырцева. – Октябрь 2026-го запомнился нам и практически полным отсутствием осадков – при месячной норме в 30 миллиметров мы зафиксировали всего 2,4 миллиметра.

Несмотря на то, что ноябрь уже буквально наступает на пятки своему предшественнику с затянувшимся «бабьем летом», у теплолюбивых волгоградцев есть еще как минимум несколько дней на неспешные прогулки по городу, залитому золотым «медом» .

– В эти дни Волгоградская область находится на периферии мощного антициклона, который захватывает Урал и европейскую часть страны, поэтому в ближайшее время температура воздуха не изменится, – отмечает метеоролог. – Нас ждут весьма холодные ночи - при прояснении температура будет опускаться до 5 градусов со знаком минус. Днем же столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов по области и до + 15 - +17 градусов – в Волгограде. Интенсивных осадков мы пока не ожидаем.


Каким бы нежеланным для многих горожан было грядущее похолодание, уже в первых числах ноября им придется смириться с погодными «правилами игры» и достать из гардероба тяжелую осеннюю артиллерию.

– С 4 ноября в городе похолодает до +2 - +7 градусов, – комментирует специалист. – По предварительному прогнозу Росгидромета, средняя температура последнего месяца осени составит 0,5 градусов. При этом он будет так же скуп на дожди, как и  его предшественники.

Фото Андрея Поручаева 

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