



Утром 31 октября в Волгоградской области объявлено об отбое беспилотной опасности. Оповещение об этом в 06:56 начало рассылать МЧС России через ведомственное приложение и смс-сообщения.

Теперь волгоградцы могут безопасно подходить к остеклённым проёмам, пользоваться лифтами и находиться на открытых участках улиц.

Напомним, режим беспилотной опасности был введён в Волгоградской области 21:20 30 октября и действовал более 9 часов. По информации мониторинговых каналов, отдельные БПЛА фиксировались в северных районах региона. Поимом беспилотной опасности под утро была объявлена и ракетная. Её отменили лишь спустя 50 минут в 05:50 31 октября.

Фото из архива ИА «Высота 102»