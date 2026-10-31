В Волгоградской области рынок никотинсодержащей продукции ждут кардинальные перемены. С 1 марта 2027 года в регионе должен быть введён тотальный запрет на розничную реализацию электронных сигарет, так называемых «вейпов», жидкостей к ним и прочей смежной продукции. Соответствующий проект закона был разработан облкомторгом с целью остановить рост смертности от рака трахеи, бронхов и лёгких. Документ оказался в распоряжении редакции.

- На территории Волгоградской области с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года запрещается розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина, — указывается в инициативе.

Ради будущих поколений

Согласно представленным властями данным, по итогам 2025 года на территории Волгоградской области злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легких занимают 4 место по распространённости и 1 место по смертности. По этим параметрам регион превышает показатели заболеваемости и смертности как по Южному федеральному округу, так и по Российской Федерации.

Тревожную статистику специалисты связывают с растущей популярностью электронных сигарет.

- Жидкие никотиновые продукты не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам. Основные компоненты жидкостей никотинсодержащей продукции оказывают пагубное влияние на здоровье: никотин и ароматизаторы провоцируют патологии лёгких и сердечно-сосудистой системы; пропиленгликоль вызывает аллергические реакции, нарушения работы печени и почек; тяжёлые металлы, оказывая токсическое действие на различные органы и системы, могут провоцировать анемию, почечную недостаточность, проблемы с памятью и концентрацией внимания; пентабромдифениловые эфиры нарушают выработку гормонов щитовидной железы, которые регулируют работу сердца и мозга, — приводится экспертное мнение в пояснительной записке к законопроекту.

В зоне риска, как правило, молодёжь. Согласно проведённым исследованиям, несколько лет назад каждый пятый ученик 8-11 классов хотя бы раз пробовал электронную сигарету. А около 5-8% пользуются ей регулярно. Среди студентов данные ещё более драматичны — порядка 25% используют электронные сигареты.

Сейчас же, в связи с ростом популярности так называемых «вейпов», реальное количество их потребителей могло ощутимо возрасти.

Придётся перестраиваться

Новый региональный закон не ограничивает употребление электронных сигарет, однако напрямую запрещает на территории региона их реализацию, а также продажу комплектующих к ним и расходных материалов. Естественно, это затронет и представителей бизнеса.

Согласно данным облпромторга, в той или иной степени запрет коснется порядка 1,8 тыс. волгоградских розничных продавцов. Часть коммерсантов смогут переориентироваться на смежные ниши, а тех, кто решил полностью построить свой бизнес на реализации опасной продукции, может ожидать ликвидация. По крайней мере, такие прогнозы фигурируют в сопроводительных к закону документам. Эксперты также допускают, что вводимые ограничения могут сказаться на поступлениях в региональный бюджет. Однако колебания в масштабах казны будут незначительными, а здоровье подрастающего поколения важнее.

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования, после которой может быть внесён в Волгоградскую областную думу и, в случае одобрения парламентариями, поступит на подпись к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

Напомним, ранее редакция сообщала о введении в Саратовской области аналогичного запрета . В соседнем регионе соответствующий закон был принят в июле 2026 года, однако он вступит в силу также с 1 марта 2027 года. Кроме того, следующим шагом местных законодателей стало введение крупных штрафов для продавцов электронных сигарет. Нарушителям запрета в Саратове придётся раскошелиться на 300-400 тыс. рублей. Привлекать к ответственности подпольных предпринимателей там будут местные административные комиссии.