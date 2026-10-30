



В Волгоградской области вечером 30 октября жителей региона предупредили об очередной угрозе со стороны ВСУ. По данным экстренных служб, с 21.20 мск в регионе объявлен режим беспилотной опасности.

Жителям Волгоградской области рекомендуется в целях безопасности занять безопасные места в домах или квартирах (санузел, коридор без окон, кладовка). Не следует подходить к окнам и оставаться на улице на открытых территориях. Находиться в безопасном месте нужно до отмены беспилотной опасности.

На текущий момент мониторинговые каналы не сообщали о фиксации вражеских беспилотников на территории Волгоградского региона.

Напомним, что в Волгоградской области сохраняется запрет на фото- и видеосъемку беспилотников и возможных последствий их применения.

Ранее днем 30 октября в Волгоградской области объявляли авиационную опасность, которая действовала не более получаса.