



В начале лета охраняющие птенцов вороны могут демонстрировать отнюдь не дружеский настрой к прохожим. По словам специалистов, рассматривать людей как реальную угрозу птицы будут до взросления слётков.

- Сейчас вовсю идет слёток, и птицы - вороны, пустельга - стараются уберечь свое потомство от опасностей. В жилых дворах, к примеру, гуляющего с собакой человека они воспринимают его как угрозу, - рассказывает основатель волгоградской "Обители птиц" отец Василиск. - Недавно я слышал, что прохожий получил серьёзный удар в голову. На самом деле все это чревато неприятными последствиями, поэтому при птичьих атаках, которые могут совершаться еще в течение месяца, стоит присмотреть какую-то палку или хотя бы набросить на голову пакет или сумку.

Желание уберечь свое чадо от всех напастей в это время сочетается с ещё одной весомой проблемой. Вылетая из гнезда, но все еще не оторвавшись от родителей, птенцы нередко оказываются в опасности.

- Слётки уже спрыгнули с гнезда и расселились на ветках пониже, привлекая родителей своим криком: «Я голоден, несите мне еду». Можно сказать, что таким образом они обозначают свою геолокацию, - говорит отец Василиск. - Почему птенцы вообще вылетают из гнезда так рано? Дело в том, что на все потомство мама принесёт одну ящерку. Заберет её, конечно, самый сильный. Чтобы не делиться ни с кем своим завтраком или обедом, малыши и уходят на свободную территорию. Только за сегодняшний день мне уже дважды звонили по поводу слетков - одного нашли во дворе, а другой каким-то образом оказался в подъезде.





Если оказавшемуся на земле птенцу не угрожает реальной опасности, нести его домой нет смысла, убежден отец Василиск.

- При отсутствии реальной опасности я бы советовал отнести птенца в ближайшие посадки или в другое безопасное место, где он не станет добычей кошек или собак, - рассуждает основатель реабилитационного центра для птиц. - Проголодавшись, он непременно позовет на помощь своих родителей. Выкармливать всех слётков у нас нет возможности – за сезон только мне приносят не меньше 20 птенчиков. Радует, что сейчас многие горожане, следуя нашим советам и рекомендациям, выкармливают птицу самостоятельно, а после, уже окрепшую и готовую к самостоятельной жизни, выпускают ее в живую природу.

Фото: архив ИА «Высота 102»