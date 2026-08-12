Движение по улице Землячки в Волгограде перекроют на трое суток





В рамках реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе Волгограда будет обновлён переезд на пересечении улицы Землячки и проспекта имени Маршала Жукова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с работами на трое суток будет действовать ряд ограничений на движение транспорта.

Специалисты демонтируют старую рельсошпальную решётку, уложат новое основание и смонтируют современное трамвайное полотно. На финальном этапе асфальтобетон уложат вровень с рельсами, что сделает проезд автотранспорта через пути более плавным.

Реконструкция пройдёт в два этапа:

Первый этап – с 4:00 13 августа до 4:00 16 августа. Движение через переезд будет сохранено, но проезжая часть улицы Землячки будет частично сужена.

Второй этап – с 4:00 16 августа до 4:00 19 августа. Движение по улице Землячки в сторону бульвара 30-летия Победы будет полностью закрыто. В обратном направлении (в сторону проспекта Маршала Жукова) движение ограничат частичным сужением.

На время проведения работ волгоградцам рекомендован объезд по проспекту Маршала Жукова, бульвару 30-летия Победы, улице Симонова и местному проезду вдоль проспекта Маршала Жукова. Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом временных неудобств.

Фото: архив V102.RU