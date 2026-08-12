









В буквальном смысле слова прыгать в воду приходится волгоградцам, которые выбрали местом отдыха новый пляж на острове Сарпинский. Очевидцы сняли, как к берегу причаливает теплоход, остановившись на достаточном расстоянии от суши, после чего с носовой части судна выбрасывается трап, последние ступени которого оказываются уже в воде. Мало того, что трап достаточно крутой, так и пассажирам приходится шагать с него прямо в воду.

Таким же образом происходит и обратный процесс. Отдыхающие также заходят по колено в воду и с трудом забираются по трапу на палубу. Особенно тяжело приходится тем, у кого тяжелая поклажа, например, детские коляски.

Такие препятствия приходится преодолевать по причине отсутствия причала на новом пляже, который недавно был открыт ООО «Пассажирский порт Волгограда» в районе песчаной косы на острове Сарпинский. Люди, которым уже пришлось пройти этот квест, переживают, что менее ловкие могут получить травму в таких экстремальных условиях. Напомним, новый пляж открылся в этом сезоне. В мэрии ранее поясняли, что пляж – бесплатный, однако за пользование шезлонгами и другим оборудованием берется по тарифу. В день на новое место отдыха отправляются по три рейса.