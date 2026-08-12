Под Волгоградом ГАИ вывела на чистую воду 40 нарушителей ПДД





В Волжском Волгоградской области Госавтоинспекция подвела итоги масштабного рейда. По данным правоохранителей, всего за несколько часов удалось выявить 40 водителей, нарушающих правила дорожного движения.

- В ходе проведённой работы установлен один водитель, управлявший транспортным средством без водительского удостоверения. Выявлено девять автомобилей с тонировкой передних стёкол, не соответствующей требованиям технического регламента. Пресечено три факта перевозки детей без детских удерживающих устройств. За различные нарушения Правил дорожного движения на специализированную стоянку помещено четыре транспортных средства, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в полиции пообещали, что подобные мероприятия уже в ближайшее время пройдут и в других муниципальных образованиях региона. Рейды направлены на снижение аварийности на дорогах.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области