



В Ворошиловском районе Волгограда окончено строительство нового здания Арбитражного суда. Аппарат инстанции уже завершил переезд и сообщил о начале приёма заявителей и участников процессов по новому адресу.

- С 12 августа 2026 года Арбитражный суд Волгоградской области начал работу по новому адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Степана Разина, д. 29, - говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте суда.

Отметим, о начале строительства на берегу Волги нового объекта стало известно в июле 2022 года. Здесь в величественном здании разместились 44 зала судебных заседаний, способные вместить 755 человек.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»