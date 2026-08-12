Ливни и град: в Волгограде объявлено штормовое предупреждение





Волгоградские синоптики объявили штормовое предупреждение. С полудня 12 августа и до конца 13 августа в отдельных районах региона ожидается комплекс метеорологических явлений.

– В период с 10:50‒11:50 часов 12 августа и до конца суток 13 августа ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с, – сообщили специалисты волгоградского ЦГМС.

Напомним, что ранее волгоградцев также предупреждали о непогоде и рекомендовали держаться подальше от старых деревьев и ветхих строений.