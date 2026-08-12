В Новороссийске обрушился мост после атаки украинских БПЛА

В Новороссийске в результате атаки беспилотников обрушился надземный путепровод на улице Магистральной. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Движение на этом участке временно перекрыто. Водителям предложены объездные маршруты – по улице Портовой или через село Кирилловка.
Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий происшествия.
Также сообщалось, что в направлении Восточного внутригородского района Новороссийска было приостановлено движение общественного транспорта.
Изображение создано при помощи ИИ