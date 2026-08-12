В Новороссийске обрушился мост после атаки украинских БПЛА





В Новороссийске в результате атаки беспилотников обрушился надземный путепровод на улице Магистральной. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Движение на этом участке временно перекрыто. Водителям предложены объездные маршруты – по улице Портовой или через село Кирилловка.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий происшествия.

Также сообщалось, что в направлении Восточного внутригородского района Новороссийска было приостановлено движение общественного транспорта.

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