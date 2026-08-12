ВС РФ лишили порты Одессы крупной топливной базы





Минобороны сообщило о ночном ударе по портовой инфраструктуре Украины, используемой ВСУ для пополнения запасов оружия, боеприпасов и топлива. Военные провели комбинированный удар.

- В течение ночи высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными большой дальности в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом подразделений ВСУ, - подчеркнули в военном ведомстве.

Отметим, накануне ВС РФ поразили под Киевом терминал «Новая почта», транспортно-логистический центр «Киев-3», а в Запорожье ПАО «Запорожсталь». Первые два объекта задействованы в хранении комплектующих для БПЛА, а последнее предприятие производит компоненты для создания оборонительных рубежей, а также бронированной техники.

Фото из архива Минобороны