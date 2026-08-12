



Аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) озвучили стоимость базового школьного набора, состоящего из канцтоваров, формы, обуви и рюкзака. По данным пресс-службы АКИТ, передает ТАСС, все это россияне могут купить примерно за 6 тысяч рублей.

Цитата из сообщения АКИТ:

– В целом в интернете базовый школьный образ, как и год назад, можно собрать от 2,5 тыс. рублей. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком – обойдется примерно 5 тыс. рублей, а с учетом канцелярских принадлежностей – порядка 6 тыс. рублей. Ценовая доступность товаров для школы не меняется.

Специалисты уверены, что купить тетради, альбомы, краски, ручки и прочее (всего 48 предметов) перед 1 Сентября россияне могут за 1 250 рублей. И это даже дешевле -2,6%, чем годом ранее. Базовый школьный рюкзак в интернете специалисты нашли всего за 240 рублей (-20% к прошлому году), а минимальная стоимость блузки для девочки, по данным АКИТ, составляет 360 рублей (-17% к прошлому году).

Примечательно, что площадки, где волгоградцы могли бы купить столь дешевые товары, аналитики не перечисляют. Не исключено, что по самым минимальным ценам продают бывшие в употреблении вещи. Согласно данным, которые приводят накануне нового школьного года корреспонденты ИА «Высота 102», собрать одного ребенка в школу стоит менее 15 000 рублей.

Так, набор школьной формы для девочки, состоящий из брюк школьных, блузки, юбки, обуви (не учитывая спортивную форму и обувь), обойдется средней волгоградской семье примерно в 8000 рублей (это если брать средние ценники на маркетплейсах).

– Откуда такие цены взяли эксперты АКИТ, непонятно. Было бы любопытно посмотреть на рюкзак за 240 рублей и, тем более, на блузку за 360. На канцтовары с рюкзаком закладываем примерно 5000. С учетом еще спортивной одежды выйдет не меньше 15 000 рублей на одного ребенка, – уточняют волгоградцы.

Напомним, что к традиционным тратам волгоградцев в начале нового учебного года обязательно стоит прибавить стоимость букета для учителя или коллективаучителей. А это еще около 1000 - 3000 рублей.