Волгоградские коммунальщики восстановили 4300 кв.м. асфальта

В Волгограде восстановлен асфальт более чем на 100 объектах после завершения работ на сетях, которые требовали разрытий для доступа к коммуникациям. В «Концессиях» уточнили, что общая площадь уложенного покрытия в июле составила 4300 квадратных метров.

Там, где еще недавно были траншеи и работала спецтехника, сегодня проведено благоустройство. Разрытия ликвидированы и уложен свежий асфальт там, где он был до начала проведения работ.

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что на проезжей части улиц и внутри дворов такие разрытия устраняются оперативно.

Фото пресс-службы «Концессий водоснабжения»