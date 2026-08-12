Андрей Хитяев – новый защитник «Ротора»

Волгоградский «Ротор» официально усилил линию обороны: в состав команды вошёл защитник Андрей Хитяев. Контракт с футболистом заключён по схеме 2+1, что подчёркивает долгосрочные планы клуба в отношении игрока.

Андрей Хитяев родился 23 августа 2000 года в Нижнем Новгороде. Рост – 184 см. Воспитанник академии ЦСКА, он прошёл последовательный путь от юношеского футбола до стабильных выступлений на профессиональном уровне. В карьере игрока – выступления за «Шинник», «Ленинградец», «Химик» и «Текстильщик», что позволило ему накопить разносторонний опыт игры в разных лигах и условиях.

Среди значимых достижений – победа во Второй лиге (Дивизион Б) в 2022 году. Статистика выступлений отражает стабильную вовлечённость Хитяева в игру: за карьеру он провёл 158 матчей, отметившись 10 голами и 10 результативными передачами. Особенно показателен его опыт в Первой лиге – 47 игр и 5 голевых передач, свидетельствующие о способности действовать на высоком уровне против сильных соперников.

Детальная картина игровой активности футболиста по сезонам:

2021/2022 («Шинник») – 30 игр, 2 гола, 1 голевая передача (2 045 минут; турниры: Вторая лига, Дивизион Б, Кубок России).

2022/2023 («Шинник») – 21 игра, 1 голевая передача (1 423 минуты; турниры: Первая лига, Кубок России).

2023/2024 («Ленинградец») – 4 голевые передачи (2 044 минуты; турнир: Первая лига).

2024/2025 («Ленинградец», «Химик») – 22 игры, 4 гола, 1 голевая передача (1 458 минут; турниры: Вторая лига, Дивизионы А и Б, Кубок России).

2025/2026 («Текстильщик») – 3 гола, 3 голевые передачи (2 845 минут; турниры: Вторая лига, Дивизион А, Кубок России).

Переход Хитяева в «Ротор» – это укрепление оборонительного потенциала команды за счёт опытного, проверенного в жёсткой борьбе игрока. Его умение действовать в разных тактических схемах и сохранять концентрацию на протяжении длительных отрезков матча может стать важным фактором в достижении турнирных целей волгоградского клуба.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»