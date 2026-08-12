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Общество

Осужденный за аварию с погибшими студентами Рагим Шыхалиев второй раз подряд пожаловался в Верховный суд

Общество 12.08.2026 13:50
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12.08.2026 13:50


Осужденный за смертельное столкновение с 19-летними студентами ВолгГТУ Рагим Шыхалиев второй раз подряд попытался оспорить приговор в Верховном суде.

Первую жалобу в Верховный суд защитник приговоренного к девяти годам колонии общего режима волгоградца подал еще в конце февраля. Однако спустя два месяца стало известно об отказе в ее передаче.

Вторую попытку поспорить с решением Дзержинского районного суда, устоявшим в Четвертом кассационном суде Краснодара, представители Шыхалиева предприняли этим летом. Впрочем, уже через четыре дня после обращения адвокату вновь вернули все документы. 

Мы обратились с кассационной жалобой в судебную коллегию по уголовным делам, но тогда в возбуждении производства нам отказали, – прокомментировал защитник Николай Висков. –После этого мы подали жалобу на имя председателя Верховного суда, однако вновь получили отказ. Как только получим письмо, в котором будут перечислены недочеты, обновим жалобу и обратимся в высшую инстанцию вновь.

Страшная авария на пересечении улицы Продольной и Римского-Корсакова случилась в Волгограде 30 сентября 2023 года. Около 3 часов ночи Шыхалиев, находясь за рулём Mercedes-Benz, разогнался до скорости более 108 км/ч. Пытаясь проскочить на запрещающий сигнал светофора, он влетел в автомобиль Kaiyi Е5. В результате аварии находившиеся внутри 19-летние студенты скончались на месте.

После случившегося Шыхалиев скрылся с места столкновения. При этом во время судебного процесса было установлено, что водитель Mercedes имел возможность затормозить, но этого не сделал.

На судебных заседаниях и сам подсудимый, и его адвокаты не раз представляли трагедию в более приглядном для них свете. Почему Шыхалева не было рядом с разбитой машиной, представители мужчины отвечали уверенно, но весьма неоднозначно.

А покинул он место происшествия, потому что испугался и не подумал. Сам себе создал проблемы. Если бы он не уехал, то вменяли бы сейчас ч. 5 ст. 264 УК РФ, а это совсем другое наказание до семи лет лишения свободы, а не от восьми как сейчас. То, что Шыхалиев имеет юридическое образование, еще не значит, что он должен знать диспозиции и санкции всех статей Уголовного кодекса. Мы хотим, чтобы следствие все же разобралось конкретно по этой шестой части, как все обстояло на самом деле. Он не отрицает, что его не было на месте, но он не убегал, — заявлял его защитник Эюбов.

Дзержинский районный  суд Волгограда приговорил лихача к 9 годам колонии общего режима. Кроме того, в течение двух лет мужчине запретили управлять автомобилем.

Фото Павла Мирошкина 

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