Троих сапбордисток спасли на Волге на севере Волгограда





Едва не закончился трагедией сплав трех девушек на сапбордах на Волге. Терпящих бедствие сапбордисток, не справившихся с течением и просивших о помощи, накануне, 11 августа, заметили неподалеку от острова Денежный в Тракторозаводском районе.

Дежурная смена ГКУ «Служба спасения» незамедлительно выдвинулась к месту происшествия. Девушки были подняты на борт спасательного судна и доставлены на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.