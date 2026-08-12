Волгоградские аграрии намолотили 5,5 млн тонн зерна





В Волгоградской области продолжается уборочная кампания. По данным облкомсельхоза, на сегодняшний день аграрии намолотили уже 5,5 млн тонн зерна.

– Волгоградская область в полном объеме выполнила задачи обеспечения продовольственной безопасности по хлебу, поставленные Президентом нашей страны. Хлеборобы Волгоградской области собрали пять с половиной миллионов тонн высококачественного зерна — мы с хлебом. Но при этом мы продолжаем страду, полномасштабная уборочная развернута по всей территории Волгоградской области, – подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

В регионе продолжается и уборка масличных культур: получен урожай с 80 тысяч гектаров. Аграриями также было собрано свыше 82 тонн овощей.

Фото: архив V102.RU