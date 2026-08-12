В Волгограде снесли построенный вместо частного дома МКД

В Волгограде снесли недостроенный многоквартирный дом. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, на земельном участке, предоставленном на правах аренды местному жителю для строительства индивидуального жилого дома, неожиданно появилось пятиэтажное здание – многоквартирный дом.





Решением суда собственника обязали снести постройку, так как объект не соответствовал градостроительным нормам и правилам. Однако должник не выполнял решение суда. Неоднократно его привлекали к административной ответственности, также он был оштрафован на 200 тысяч рублей с запретом выезда за границу.

В итоге он все-таки выполнил решение суда и снес незаконную построку.