Волгоградцам назвали вакансии августа с зарплатами выше 100 тысяч





Места для работы с хорошими зарплатами назвали волгоградцам. По данным SuperJob, работодатели ищут кладовщиков и менеджеров по продажам, которые могут заработать от 100 тысяч рублей и выше.

Топ высокооплачиваемых вакансий в августе заняли врачи-флебологи с зарплатой от 150 тысяч рублей. Менеджеры по продажам могут рассчитывать на выплаты от 100 до 120 тысяч.

Тройку лидеров замкнули кладовщики с зарплатой от 87 до 102 тысяч рублей. В топ-5 также вошли вакансии заведующего пекарным производством и главного энергетика с зарплатой от 80 тысяч рублей.