Актер Камиль Ларин сообщил о смерти матери в Волгограде





Популярный комедийный актер из Волгограда Камиль Ларин сообщил о смерти матери. Как пояснил актер в своих социальных сетях, его мама – Равза Гиняятовна Ларина – скончалась в Волгограде на 90-м году жизни.

– Все, мама ушла. Теперь я не ребенок. Спасибо, любимая, за все, – сообщил печальную весть Ларин.

Отметим, что в октябре 2023 года умер на 90-м году жизни его отец. Мать и отец участника «Квартета И» всю жизнь прожили в городе-герое. Оба имели статус «Детей осажденного Сталинграда». Сам же артист родился в Волгограде в 1966 году. Закончив техникум, переехал в Москву, где закончил ГИТИС.

Камиль Ларин особенно трепетно относился к своим родителям, что можно заметить по постам актера. Уроженец Волгограда регулярно делился фотографиями и различными моментами из их жизни.





– Моему папе сегодня исполнилось 89 лет! Недавно он спросил: "Мне до ста 11 лет, чем же эти годы заполнить?". Я предложил несколько занятий. А есть ли у вас какие-то предложения? Вышивание крестиком я уже предлагал, - гласит подпись к одной из фотографий в социальный сетях актера незадолго до смерти отца.

Фото: Камиль Ларин / Instagram*

