Волгоградцам с 1 сентября увеличат страховую пенсию, но не всем

Социальный фонд России с 1 сентября пересчитает страховую часть пенсии по старости и инвалидности в сторону увеличения трем категориям жителей. Волгоградцам, которые попадают в этот перечень, не нужно подтверждать свой статус документально – перерасчет будет сделан автоматически.

В СФР уточнили, что прибавка затронет граждан в случае увольнения и завершения трудовой деятельности. Тогда размер пенсии им пересчитают с учетом индексаций, которые производились в период работы.

Еще одна категория – граждане, проработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера. Страховую часть пенсии им поднимут на 50%. Повышение в 30% ожидает тех, кто работал не менее 20 лет в районах, поравненных к Крайнему Северу.

Больше в два раза будет получать и пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также те, кто получил инвалидность I группы. Им также положена надбавка на уход.

Фото из архива V102.RU