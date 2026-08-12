



12 августа в Волгограде произошёл массовый сбой в работе мобильного интернета. Очевидцы сообщают, что не открываются ни сайты госорганов, ни госмессенджер «МАКС», ни другие ресурсы из «белого списка».

- Пока добирался на работу, проехал через территорию Советского, Ворошиловского и Центрального районов. Интернета нет нигде, индикатор 4G на экране телефона показывает одно деление либо все пять, но без указания стандарта связи, что говорит о сбое на стороне сотового оператора и невозможности телефона зарегистрироваться в сети, — рассказал журналистам один из очевидцев.

Аналогичные жалобы приходят от клиентов всех операторов мобильной связи. Помимо перечисленных территорий, с проблемами сталкиваются и жители всех других районов областной столицы.

Помимо отсутствия интернета, многие жители столкнулись с проблемами при осуществлении звонков. Часть абонентов сообщает о том, что им доступны лишь экстренные вызовы, а часть говорит, что звонки проходят с 3-4-го раза.

Согласно данным сервиса мониторинга Detector404 из общероссийского объёма жалоб на работу мобильных операторов, порядка половины сообщений сейчас приходится именно на Волгоградскую область. Также проблемы наблюдаются в соседних с регионом субъектах: Саратовской области и Ставропольском крае.

Многие горожане в городских чатах обращают внимание, что в последний раз подобные столь масштабные сбои происходили во время визитов в Волгоград высокопоставленных федеральных чиновников.

Отметим, редакция направила в администрацию Волгоградской области запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Фото из архива ИА «Высота 102»