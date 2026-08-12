Волгоградцы 12 августа вновь получили уведомления онлайн-сервисов об ограничениях на АЗС. Какова в действительности ситуация с автомобильным топливом на волгоградских заправках, проверили журналисты ИА «Высота 102», проехав в направлении московской трассы.

На заправке «Роснефти» на улице Жукова, 24 призывно горели неоновые ценники, однако здесь не было ни одной машины. И понятно, почему – точка не работала. Такая же картина наблюдалась на другой АЗС этой же компании – на Исторической, 187.

На заправке «Лукойла» на Жукова, 94а можно было приобрести только дизель. Как и на Teboil, расположенной на Исторической, 177. Другие марки автомобильного топлива здесь отсутствовали.

Зато на АЗС этой же компании на Танкистов, 11 были в наличии АИ-92, АИ-95, а также дизтопливо. При этом очередь на заправку была относительно небольшой.

А вот на АЗС «Лукойла» на Исторической, 160 вереница из машин на подъезде к заправке оказалась весьма внушительной. Видимо, это было связано с тем, что в этой точке продавался как бензин двух марок, так и солярка.

Напомним, накануне владельцев транспортных карт через специализированные приложения уведомили о прекращении до конца дня, 11 августа, работы заправок сети «Лукойл». Также сообщалось об ужесточении на АЗС «Роснефть», «Башнефть» и ТНК условий продажи топлива. В частности, в сутки по карте можно заправить не более 250 литров солярки.

Сегодня, 12 августа, волгоградцы вновь получили уведомления об остановке продажи топлива на заправках «Лукойла». Ограничения, по данным сервисов, буду действовать до 23.59 текущих суток. При этом еще накануне в облкомторге и ТЭК заявили, что никаких новых ограничений на волгоградских АЗС не вводилось. Водителей призвали не подогревать спекулятивный спрос, не поддаваться панике и доверять лишь официальной информации.