



Законы меняются, правила обновляются, а уследить за всеми поправками сложно даже юристам. Для обычных жителей Волгограда и области это чревато ошибками: пропущенный срок подачи документов, неоформленная льгота или неверно понятое требование могут стоить денег, времени и нервов.

Как не попасть впросак и быть в курсе? В этом могут помочь официальные госпаблики – не просто лента новостей, а личный помощник в мире бюрократии.

Инструкция для жителей Волгоградской области:

Найдите нужный госпаблик в VK (например, вашей поликлиники, соцзащиты, МФЦ или администрации) – все они отмечены значком «Госорганизация».



Читайте разборы новых законов – специалисты переводят сложные юридические тексты на понятный язык, публикуют пошаговые алгоритмы действий и наглядные памятки.



Сверяйте сроки и условия – в пабликах оперативно появляются напоминания о периодах подачи заявлений, изменениях в размере выплат или новых требованиях для получения услуг.

Задавайте вопросы напрямую – через комментарии или личные сообщения. Ответ от профильного специалиста приходит в течение нескольких часов, а не недель, как при обычных письменных запросах.

Почему это выгодно каждому:

Экономия времени – не нужно разбираться в многостраничных документах самостоятельно, всё уже объяснили.

Защита от ошибок – вы узнаете о подводных камнях и рисках до того, как столкнётесь с ними.

Достоверность – ссылки в госпабликах ведут только на официальные источники, а информация проходит проверку.

В Волгоградской области координацией и развитием госпабликов занимается Центр управления регионом (ЦУР). Специалисты центра помогают чиновникам говорить с жителями на одном языке и давать понятные разъяснения по всем нововведениям.

Сегодня в регионе работает более 5,6 тысячи официальных страниц госорганов и учреждений, а их общая аудитория превышает 3,8 миллиона подписчиков.

Как подчеркивает руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин, госпаблики – это современная площадка для прямого диалога, где мнение граждан слышат и учитывают при принятии решений. Наладить именно такой диалог с жителями неоднократно поручал губернатор региона Андрей Бочаров.