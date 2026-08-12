В Волгограде после спада 40-градусной жары стартовали работы по озеленению обновленной территории площади у железнодорожного вокзала в Волгограде. Специалисты высаживают в оформленные плиткой клумбы крупномерные саженцы деревьев.

– В настоящее время на объекте высаживаются в открытый грунт крупномерные саженцы деревьев. Затем начнется высадка растений в специальные вазоны. В ходе благоустройства площадь украсят деревья и кустарники различных пород: клены, акации, яблони, черемухи, рябины, сосны, можжевельники, гортензии и др., – сообщили в мэрии.

Работы по комплексному благоустройству Привокзальной площади в Волгограде, как уточнили в городской администрации, вступили в финальную стадию. Новый фонтан «Детский хоровод», который возвели на площади заново, полностью готов к запуску.

Территория площади вымощена новой плиткой. Здесь установлены фонари и система видеонаблюдения. Завершается обустройство заездов для транспорта.

Напомним, что в минувшие выходные ход работ на этом объекте проверил губернатор Андрей Бочаров. Он поставил задачу завершить все основные строительные работы на объектах в центре города к 1 сентября. Тогда сообщалось, что из-за жары озеленение Привокзальной площади отложено до осени.

Фото: администрации Волгограда