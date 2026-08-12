



В социальных сетях массовое распространение получили фото- и видеоматериалы, снятые отдыхающими на побережье Азовского и Чёрного морей. На кадрах зафиксированы крупные скопления медуз в прибрежной полосе, что привлекло внимание общественности и породило дискуссии о безопасности купания в курортной зоне.

Как прокомментировал ИА «Живая Кубань» доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин, в Азовском море наблюдается заметный рост численности этих морских организмов. Основной причиной он назвал увеличение солёности воды, непосредственно влияющее на их биомассу. Учёные фиксируют сезонные всплески численности с 2017 года, причём их интенсивность нарастает. Если в 2022–2023 годах общая биомасса оценивалась примерно в 4,5 млн тонн, то к 2025 году этот показатель достиг 6,5 млн тонн.

В акватории Азовского моря обитают два основных вида – корнерот и аурелия. Они различаются размерами, окраской и степенью воздействия на человека: корнерот более крупный и способен оставлять чувствительные ожоги, тогда как аурелия представляет меньшую опасность.

Ситуация в Чёрном море, по словам эксперта, иная. Системного роста численности медуз там не зафиксировано. Однако локальные скопления иногда возникают у крымского побережья или в районе Геленджика, но это носит точечный, а не повсеместный характер.

Сергей Дудкин отметил, что даже крупные медузы могут вызывать ожоги, однако массовой угрозы для отдыхающих нет. Вместе с тем он рекомендовал купальщикам соблюдать осторожность: не брать медуз руками и избегать мест их массового скопления, сообщает издание «Сiбдепо».