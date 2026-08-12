



В Госдуме рассмотрят поправки в законодательство, ужесточающее контроль за недобросовестными обслуживающими организациями. Депутаты пообещали внедрить дополнительный механизм, позволяющий отлучать УК, выполняющие лишь на бумаге свою работу, от жилищно-коммуналки-кормушки.

- Сейчас готовятся законодательные изменения, которые позволят регионам оперативнее отстранять от управления многоквартирными домами недобросовестные управляющие организации, если качество их работы систематически не устраивает жителей. Такой механизм должен повысить ответственность компаний и дать собственникам более действенный инструмент защиты своих прав, — приводят слова председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова журналисты «Парламентской газеты».

Парламентарий признал, что введённые ранее меры по ужесточению ответственности коммунальщиков создали единые и более понятные правила, однако полностью не сняли острый для россиян вопрос.

Напомним, как ранее сообщала редакция, всего за семь месяцев 2026 года в Волгоградской области УК поставили рекорд, накопив штрафов на 45 млн рублей, что выше уровня всего 2025 года. До начала нового периода ещё четыре месяца, и у волгоградских коммунальщиков есть все шансы поставить абсолютный рекорд по объёму выписанных контролирующими структурами санкций.

Фото из архива ИА «Высота 102»