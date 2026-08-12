



12 августа в музей-заповедник «Сталинградская битва» родственники одного из ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса передали необычный флаг Российской Федерации. Экспонат пополнит экспозицию нового создаваемого в регионе музея.

- Флаг имеет свою историю: на нем перед отправкой на фронт в ноябре 2022 года оставили свои автографы и различные надписи бойцы 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, - подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Стяг сохранила и передала в региональный музей жена одного из бойцов. Женщина отметила, что из оставивших надписи на нём многих уже нет в живых. Они погибли, выполняя боевые задачи в зоне проведения СВО.

Отметим, ранее редакция сообщала о создании в музее-заповеднике рабочей группы по формированию современной военной экспозиции. Туда уже вошли уличные указатели с освобождённых территорий, западные образцы гранатомётов и обмундирования, форма подразделений ВСУ с нацистской символикой.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»