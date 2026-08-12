Школы и детсады Волгограда поднимут по тревоге





Перед началом 2026-2027 учебного года в волгоградских школах и детсадах пройдут всероссийские антитеррористические учения. Об этом сообщил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

– Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа в ходе всероссийского учения, – приводят слова Бугаева в пресс-службе министерства.

В этом году в учениях впервые будут участвовать дошкольные образовательные учреждения. В ходе них будут отработаны сценарии действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников.

Фото: архив V102.RU