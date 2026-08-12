



В реке Медведица на территории рабочего поселка Линёво Жирновского района утонул 52-летний мужчина.

Освежиться после испытания солнцем житель Волгоградской области решил накануне. Мужчина средних лет зашел в воду, но вскоре погрузился на дно. Самостоятельные поиски находившихся на берегу людей результатов не дали.

– Сегодня в 12:32 водолазы Камышинского поисково-спасательного подразделения подняли с шестиметровой глубины тело утонувшего мужчины, – сообщили в ГКУ «Служба спасения».

Известно, что на берегу Медведицы работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливающие все обстоятельства ЧП.

Череда трагедий на воде началась в Волгоградской области сразу после прихода летней жары. Не справляясь с течением и быстро выбиваясь из сил, резко забегая в бодрящую воду или страдая от алкогольных испарений, многие ныряльщики не возвращаются на берег.

Волгоградские спасатели просят горожан не переоценивать свои собственные возможности и внимательно следить даже за повзрослевшими детьми.

Фото ГКУ "Служба спасения"