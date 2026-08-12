Жители Волгоградской области могут обратиться в образовательную или медицинскую организацию за получением документа, подтверждающего право на получение социального налогового вычета. Сделать это вправе каждый из супругов, вне зависимости от того, кто из них оплачивал соответствующую услугу, сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области.

Налогоплательщики, напомним, имеют право на получение социальных налоговых вычетов по расходам на оплату образовательных и медицинских услуг согласно пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ. Для подтверждения этого права необходимо представить в налоговый орган документы, подтверждающие фактические расходы. С 1 января 2024 года и по настоящее время такими документами являются:

Справка об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган, форма и порядок заполнения утверждены приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@;

Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган, форма и порядок заполнения утверждены приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@.

Указанные справки выдаются образовательными и медицинскими организациями по заявлению физического лица (его супруга/супруги), который оплатил услугу.

В УФНС по региону поясняют, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Семейным кодексом РФ установлено, что к общему имуществу супругов относятся доходы каждого из супругов, и при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Таким образом, образовательные и медицинские организации вправе выдать справки на имя любого из супругов независимо от того, кем из них произведена оплата соответствующих услуг.

Необходимо отметить, что предоставление сведений в отношении одних и тех же понесенных расходов на оказанные услуги одновременно обоим супругам не допускается.

Фото из архива V102.RU