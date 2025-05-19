МЧС: количество погибших в ДТП волгоградцев выросло до четырех

Количество жителей Волгоградской области, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового микроавтобуса в Калмыкии, достигло четырех. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Волгоградскому региону.

По данным ведомства, врачебная помощь оказывается еще троим волгоградцам, получившим травмы в результате автокатастрофы.

По данным Госавтоинспекции Калмыкии, в 02:10 на 1211-м километре ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Юстинском районе следовавший из Волгограда в Астрахань рейсовый микроавтобус под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области врезался в грузовик ФАВ по управлением 51-летнего жителя Тульской области. На месте происшествия погибли семь человек, еще 12 получили травмы.

По информации пассажиров микроавтобуса, водитель предпринял попытку обгона и не успел вернуться на свою полосу перед лобовым столкновением с грузовиком. Также в качестве одной версий называют сон водителя пассажирского транспортного средства. В настоящее время правоохранители Калмыкии выясняют все обстоятельства происшествия.