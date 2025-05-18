Расследования

Массовый мор рыбы в Волго-Ахтубинской пойме проверит прокуратура

Расследования 18.05.2025 19:09
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18.05.2025 19:09


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о массовой гибели рыбы в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщили V102.RU в надзорном ведомстве, проверочные мероприятия ведутся в хуторе Горная Поляна Ленинского района, жители которого и сообщили об этом экологическом бедствии.

- По результатам мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования, - заявили в природоохранной прокуратуре.

Напомним, что накануне жители хутора Горная Поляна поделились страшными кадрами с погибшей рыбой. Пользователи в соцсетях связывают это с тем, что рыба погибла из-за недостатка воды, которая не зашла в водоем в период паводка.

Не менее страшные кадры сняли недавно и жители Астраханской области. В ерике Пятый Котельный погибшей рыбы оказалось еще больше. 

В этом году пиковые сбросы на Волжской ГЭС, напомним, длились всего три дня. До 26 мая выдерживается так называемая «рыбная полка», которая необходима в период нереста. 

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