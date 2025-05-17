Волгоградцы обсуждают массовую гибель рыбы в Волго-Ахтубинской пойме

Ролик вызвал шквал обсуждения пользователей соцсетей.
- Вот она рыбная полка, - негодует один из читателей.
- Зато на рыбалку запрет, - вторит ему другой.
- Вот вопрос к русгидро: зачем так криво делать? – рассуждает третий.
Напомним, подобные картины в последние годы далеко не редкость в Волго-Ахтубинской пойме. Массовая гибель рыбы происходит, когда ерик или озеро не до конца заполняется водой из-за недостатка воды.
В этом году пиковые сбросы на Волжской ГЭС длились всего три дня. В Росводресурсах утверждали, что график сбросов позволит удержать рыбную полку в течение положенного времени. Буквально на днях сообщалось, что рыбная полка продлится до 26 мая. Однако местные жители сообщали о проблемах с заполнением ериков и озер в пойме.
Видео Короче, Волгоград t.me