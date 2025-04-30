Володин: Прилетая в «Сталинград», будем возвращаться к истории





Спикер Государственный думы Вячеслав Володин не остался в стороне и 30 апреля также высказался по случаю переименования Международного аэропорта Волгоград в «Сталинград». По его словам, принятое Владимиром Путиным решение – важный шаг для всего российского общества. Теперь, уверен он, прилетая в Волгоградский регион, каждый вспомнит, какой ценой далась победа советским людям в Великой Отечественной войне.

– Пока были в Волгограде, с уст не сходила тема Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом, определившим исход Великой Отечественной войны. Героически защищая нашу страну, под Сталинградом погибли 1 130 000 советских солдат и офицеров. Наш Президент Владимир Владимирович Путин принял решение присвоить международному аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград». Это крайне важно и правильно. Сталинград – символ мужества, стойкости, несгибаемой воли и самоотверженности советского народа. Теперь все, кто добирается самолётом в Волгоград, будут прибывать в международный аэропорт «Сталинград». А это значит, что мы больше будем возвращаться к нашей истории, вспоминать и чтить память о тех, кто героически погиб, защищая нашу Родину, – такой пост опубликовал сегодня спикер Госдумы вечером 30 апреля на своей странице в Telegram.

Напомним, что предложение о переименовании волгоградской воздушной гавани главе государства накануне озвучил губернатор Андрей Бочаров. Он подчеркнул, что с такой инициативой выступили ветераны ВОВ и СВО. Владимир Путин охотно поддержал предложение и в тот же вечер подписал соответствующий указ.

Отметим, что согласно документу, географическое название волгоградского аэропорта меняться не будет.

Фото: пресс-служба Государственной думы