Волгоградка Юлия Попова стала чемпионкой России по кроссу 

Спорт 29.04.2025 20:08
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29.04.2025 20:08
Волгоградка Юлия Попова стала победительницей чемпионата России по легкоатлетическому кроссу, который состоялся во Владимирской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облспорткомитете, наша спортсменка выиграла забег на дистанции 5 километров.
Во Владимире прошли чемпионат и первенство России в нескольких возрастных категориях. Попова являлась одним из главных фаворитов своей гонки в рамках чемпионата. С Юлией конкурировали 17 участниц, в том числе еще одна волгоградка Анастасия Федонина. Попова на высоком уровне провела весь забег и к финишу заслуженно пришла первой. Время победительницы турнира - 16 минут 39 секунд. Серебряный призер Альбина Гадельшина из Республики Башкортостан отстала от Юлии всего на две секунды. Тройку призеров замкнула москвичка Дарья Шабунина. Анастасия Федонина заняла пятую позицию с результатом - 17 минут.
Отметим, для волгоградки Юлии Поповой завоеванное золото на чемпионате страны по легкоатлетическому кроссу стало первым в карьере в данной дисциплине. В 2022 и 2023 году спортсменка из областной легкоатлетической СШОР и регионального ЦСП «Олимп» также побеждала на молодежном первенстве России по кроссу.
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com
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