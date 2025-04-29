Спорт

Волгоградка Юлия Попова стала чемпионкой России по кроссу 

Спорт 29.04.2025 20:08
0
29.04.2025 20:08


Волгоградка Юлия Попова стала победительницей чемпионата России по легкоатлетическому кроссу, который состоялся во Владимирской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облспорткомитете, наша спортсменка выиграла забег на дистанции 5 километров.
Во Владимире прошли чемпионат и первенство России в нескольких возрастных категориях. Попова являлась одним из главных фаворитов своей гонки в рамках чемпионата. С Юлией конкурировали 17 участниц, в том числе еще одна волгоградка Анастасия Федонина. Попова на высоком уровне провела весь забег и к финишу заслуженно пришла первой. Время победительницы турнира - 16 минут 39 секунд. Серебряный призер Альбина Гадельшина из Республики Башкортостан отстала от Юлии всего на две секунды. Тройку призеров замкнула москвичка Дарья Шабунина. Анастасия Федонина заняла пятую позицию с результатом - 17 минут.  
Отметим, для волгоградки Юлии Поповой завоеванное золото на чемпионате страны по легкоатлетическому кроссу стало первым в карьере в данной дисциплине. В 2022 и 2023 году спортсменка из областной легкоатлетической СШОР и регионального ЦСП «Олимп» также побеждала на молодежном первенстве России по кроссу. 
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
29.04.2025 07:55
Спорт 29.04.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2025 20:56
Спорт 28.04.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2025 07:13
Спорт 28.04.2025 07:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2025 20:26
Спорт 27.04.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2025 10:51
Спорт 27.04.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2025 23:55
Спорт 25.04.2025 23:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2025 07:43
Спорт 25.04.2025 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.04.2025 08:32
Спорт 22.04.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2025 17:53
Спорт 21.04.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2025 07:50
Спорт 21.04.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 20:10
Спорт 20.04.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 13:30
Спорт 20.04.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2025 10:50
Спорт 20.04.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2025 07:17
Спорт 19.04.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2025 17:30
Спорт 18.04.2025 17:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:43
Бочаров попросил присвоить имя «Сталинград» аэропорту Волгограда: Путин поддержалСмотреть фотографии
22:24
Путин наградил спикера Волгоградской облдумы орденомСмотреть фотографии
22:09
В Волжском из-за аварии вырубилось уличное освещениеСмотреть фотографии
21:58
Путин и Лукашенко закончили четырехчасовые переговоры в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:26
Последний шанс? Нелегальным мигрантам дали отсрочку перед масштабной высылкойСмотреть фотографии
21:16
Центр Волгограда сковали вечерние пробкиСмотреть фотографии
20:54
Под Волгоградом в вагончике сгорел 33-летний мужчинаСмотреть фотографии
20:28
Медианная зарплата волгоградских медиков составила 51,4 тысячи рублейСмотреть фотографии
20:08
Волгоградка Юлия Попова стала чемпионкой России по кроссу Смотреть фотографии
19:41
Волгоградские несушки поразили рекордной яйценоскостьюСмотреть фотографии
19:11
Лукашенко поблагодарил Путина за возможность побывать в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
На Дону под Волгоградом в браконьерские сети и вентеря попало 193,5 кг рыбыСмотреть фотографии
17:59
«Зачем мы цепляемся за эту память?» Лукашенко озвучил главную цель форума в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:47
Встреча Путина и Лукашенко проходит в городе-герое ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
«Заряжаем предпринимательством»: в Волжском прошла первая встреча АБ клубаСмотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом встала в пробке трасса через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
16:04
Пленарное заседание с участием Путина и Лукашенко началось в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:53
Путин и Лукашенко совместно посетили Мамаев курганСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
В Волгограде двоим пособникам ВСУ дали на двоих 26,6 лет за диверсииСмотреть фотографии
15:24
В России продолжат расширять соцзащиту участников СВОСмотреть фотографии
15:11
РИА Новости: борт Владимира Путина приземлился в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:44
ФАС проверит цены на такси в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
«Настроены получить хороший урожай»: директор агрофирмы «Раздолье» – о планах на новый сезонСмотреть фотографии
14:02
Тибор Гашпар в Волгограде: «Нас освободили солдаты Красной Армии»Смотреть фотографии
13:29
Лукашенко у трапа в Волгограде встретили красавицы из ретро-взводаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгограде после работ на сетях восстановили 2 тыс. кв. метров асфальтаСмотреть фотографии
12:32
Волгоград встретит Первомай ударным потеплениемСмотреть фотографии
12:23
«Почта России» в Волгоградской области не откроется 1 и 9 маяСмотреть фотографии
12:15
Игра началась: GRASS прячет «золото» в городах РоссииСмотреть фотографии
12:13
Володин, делегации, БТР и ветераны: на Аллее Героев в Волгограде торжественно зажгли Вечный огоньСмотреть фотографии
 