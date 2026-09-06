Ярославль, 5 сентября. «Шинник» и «Ротор» выдали матч, где градус эмоций был выше, чем температура на мокром поле. Ничья 2:2 – результат, который в раздевалке хозяев не восприняли как успех: там скорее досада, чем облегчение. А в стане гостей – облегчение пополам с гордостью: команда не сломалась, прервала затянувшуюся безвыигрышную серию и ушла от поражения в самой концовке.

Бояринцев: «Упущенная победа»

Денис Бояринцев не скрывал: начало первого тайма «Шинник» провалил в атаке. Команда пропустила, но смогла очухаться и отыгралась – 1:1. И уже по настроению в перерыве было ясно: ребята хотят перевернуть игру.

– Второй тайм это подтвердил: начали активно, продолжили прессинговать. Гнал ребят, потому что видел, что можно извлечь из этого выгоду. Второй гол получился курьёзный, но красивый, наверное, мы его заслужили, – сказал наставник «Шинника».

Прессинг стал главным рычагом перестройки. «Шинник» не просто прибавил в движении – он взвинтил темп и заставил соперника ошибаться. Но при счёте 2:1 не сумел дожать. Моменты были – у Даниила Мартового, у Дениса Миронова. Классные эпизоды, когда надо было просто доделать дело. Не получилось. А в концовке – пропущенный мяч, после которого в раздевалке повисла тишина недовольства.

– Ребята недовольны – честно говоря, это упущенная победа, – резюмировал Бояринцев.

При этом тренер не ищет оправданий, но называет факторы честно: поле непростое, погода сложная, соперник супермотивированный. У «Ротора» серия безвыигрышная затянулась, и для них каждый матч – как последний. Бояринцев настраивал своих: «Нам сегодня главное не проиграть в мотивации». И благодарен ребятам за характер и борьбу.

Что до второго пропущенного мяча – тренер спокоен:

– Будем дорабатывать эти эпизоды. Где-то можно было попроще сыграть. Но футбол без ошибок не бывает, никого казнить не будем. Всё это игровое – будем добирать.

Парфёнов: «Не сломались – респект ребятам»

Дмитрий Парфёнов после матча говорил сдержанно, но за каждым словом – напряжение, которое команда несёт уже несколько туров. Боевой матч, считает он, и главное в нём – не тактика, а характер.

– Команда проявила характер, а это особенно важно, потому что мы сейчас в непростой ситуации. После поражений психологически тяжело всем – и игрокам, и нам, но это нормально: мы люди, мы переживаем, но при этом делаем большую работу. Главное – что в концовке забили и хотели выиграть, – отметил Парфёнов.

Ход матча со стороны «Ротора» выглядит так: повели 1:0, потом пропустили простой мяч, а второй – «иногда бывает так в тяжёлые моменты, мяч просто залетел». Но важно после этого не повесить голову, а идти до конца. И команда не сломалась.

– Когда тебя обыгрывают в комбинациях – вопросов нет. А когда из угла залетает – никто этот мяч не отменит. И вот тут важно не повесить голову, а идти до конца, – объяснил тренер логику концовки.

Две замены в перерыве – не недовольство первым таймом, а минимизация рисков. Поле тяжёлое, единоборств много, жёлтые карточки уже есть. В таких условиях даже поскользнулся – и можешь схлопотать вторую, а это напрямую влияет на результат.

Отдельная история – выход Трошечкина после «транспортной ситуации». Парфёнов ответил на это коротко, но весомо:

– Решение было обоюдным, и парни своими действиями помогли игроку принять его. Команда так и строится – поступками. Она у нас формируется по ходу чемпионата, и здесь ничего не надо додумывать.

И – философия, которая, кажется, и есть главный ответ на затянувшуюся серию:

– Хочется минимальных потерь, но то, что происходит сейчас, – это испытание, и оно нам дано. Мы его пройдём, даже не сомневаюсь. И станем сильнее.

Один матч – два настроения

Бояринцев после игры – тренер, который видит, что его команда умеет перестраиваться и давить, но не умеет дожимать. Раздражение от упущенной победы у него не перерастает в поиск виноватых: «Никого казнить не будем». Это позиция тренера, который знает, что материал есть, и работа продолжается.

Парфёнов – тренер, который прямо говорит о тяжёлом психологическом фоне, но не делает из него драму. «Мы люди, мы переживаем, но при этом делаем большую работу». Его команда не блистала в тактике, но выстояла характером – и для «Ротора» сейчас это важнее любых схем.

Оба тренера сошлись в одном: поле и погода усложнили задачу обеим сторонам, обе команды сыграли агрессивно и показали характер. Разница – в том, как каждый оценивает результат. Для «Шинника» это два потерянных очка. Для «Ротора» – точка отсчёта.

Подопечным Дмитрия Парфёнова нужно закрепить импульс. Серия прервана не победой, но ничьей, добытой на характере. Теперь важно, чтобы эмоции от спасения не заменили системную работу – а Парфёнов, судя по его словам, это прекрасно понимает:

– Нам остаётся пахать, терпеть, двигаться – и у нас всё получится.

Александр Веселовский

Фото из архива V102.RU