Судейская бригада на матч 11‑го тура «Ротор» – «Енисей»







13 сентября стартует 11‑й тур чемпионата России среди команд Первой лиги. В 17:00 на «Волгоград Арене» волгоградский «Ротор» примет красноярский «Енисей». Обе команды переживают непростой период и решают серьёзные турнирные задачи, поэтому накал борьбы ожидается максимальным.



Кто будет отвечать за справедливость на поле:

Главный судья – Данила Цурков (Москва). На него ляжет ответственность за принятие ключевых решений в ходе матча: фиксация нарушений, назначение штрафных и пенальти, контроль времени и дисциплины игроков.

Помощники судьи – Никита Воропаев (Калининград) и Евгений Синянский (Ярославль). Им предстоит контролировать офсайды и выходы мяча за пределы поля на флангах. При плотной игре в центре важно не упустить ни одного эпизода.

Резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар). Он будет следить за заменами, контролировать поведение запасных и будет готов вмешаться, если потребуется.



Делегат матча – Рубен Миранцев (Москва). Его задача – обеспечить организационную сторону встречи и соблюдение регламента.





Инспектор матча – Виктор Лебедев (Санкт‑Петербург). После игры он составит протокол с оценкой работы всей бригады – это важная часть системы контроля качества судейства в лиге.



Александр Веселовский

Фото: ФК «Уфа»