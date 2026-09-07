



За два тура до финиша чемпионата Волгоградской области в 1‑й группе «Михайловка» остаётся непобедимой, но имя клуба пока рано выбивать на медалях. Интрига ещё жива: реальный шанс закрутить концовку был у «Урожая» из Елани, но матч закончился боевой ничьей – 1:1.



Драма развернулась на стадионе в Елани. Уже на 25‑й минуте хозяева получили шанс, о которых мечтают в концовках – пенальти. Бил Далер Даурский – и не забил. Шанс упущен, а «Михайловка» осталась в игре.



Но «Урожай» не опустил рук. Капитан Игорь Крутов после перерыва вывел хозяев вперёд. Казалось вот она – сенсация, но на последней минуте вышедший на замену Максим Тарасов сравнял счёт – 1:1



Параллельно в Средней Ахтубе «Ахтуба» устроила разгром «Текстильщику» – 7:0. Эта победа не просто добавила очков, а показала, что и у «Ахтубы» есть ресурс, чтобы давить на лидера. Так что «Михайловка» хоть и идёт без поражений, но расслабляться рано: «Ахтуба» дышит в спину, а два тура впереди – это целая вечность в областном футболе.



В турнирное таблице по-прежнему идёт борьба за золото. «Михайловка» лидирует с 20 очками, но «Ахтуба» идёт вплотную – у них 19 баллов, и по сути всё решает один матч. При этом у «Ахтубы» отличная разница мячей – 32:8, так что даже при равенстве очков они могут получить преимущество. «Урожай» имеет 12 очков и уже не вмешается в борьбу за золото, но гарантировал себе третье место.



Александр Веселовский

Фото: МБУ ФСК "Урожай" Елань