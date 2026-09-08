РФС утвердил судейскую бригаду на кубковый матч «Волна» – «Ротор»





Российский футбольный союз обнародовал назначения арбитров на матчи 4‑го раунда Пути регионов Кубка России сезона. В Заволжье (Нижегородская область) встречу между «Волной» и волгоградским «Ротором», которая состоится 9 сентября в 14:00, обслужит бригада во главе с 24‑летним москвичом Алексеем Морозаном.

Главный судья Алексей Морозан будет отвечать за контроль хода матча: фиксацию нарушений, назначение штрафных и пенальти, применение дисциплинарных санкций, а также за соблюдение регламента на поле. Решения арбитра в игровых эпизодах являются определяющими.



Ассистентами главного судьи выступят Кирилл Филатов и Кирилл Бронзов. В их зоне ответственности – контроль за положением «вне игры», фиксация выхода мяча за пределы поля и пересечение линии ворот, а также оперативное информирование главного арбитра о нарушениях в своей зоне.

Резервный судья Иван Герасимов будет находиться в технической зоне. В его задачи входит контроль замен, проверка экипировки запасных игроков, фиксация времени, добавленного к основному, а также готовность при необходимости заменить одного из членов основной бригады.

Работу судейской бригады проконтролирует инспектор матча Николай Голубев. Он оценит качество принимаемых решений, уровень взаимодействия арбитров и их физическую готовность. Кроме того, инспектор проверит соответствие стадиона и игрового поля установленным требованиям. Итоговая оценка повлияет на дальнейшие назначения судей.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Тюмень»