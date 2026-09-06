«Ротор‑2» уступил «Сатурну» в домашнем матче – 1:3

На матч 22-го тура Второй лиги Б группы 3 дублёры «Ротора» вышли без травмированного Михаила Ципуштанова, и игра разительно изменилась. Его отсутствие ощутимо сказалось на действиях команды в центре поля: «Ротор‑2» большую часть времени был вынужден действовать в обороне и сдерживать давление соперника. «Сатурн», в свою очередь, дожал хозяев и вырвал победу на последних минутах матча.

Гости сразу обозначили своё преимущество и методично раскачивали оборону сине-голубых. На 37-й минуте Николай Генчу завершил позиционную атаку точным ударом, оформив преимущество «Сатурна» – 1:0. Первый тайм волгоградцы всё же отстояли и не позволили сопернику увеличить счёт.

Во второй половине встречи вышедший на замену Адриан Платон красивым ударом головой замкнул фланговую передачу и сравнял счёт – 1:1. «Сатурн» большими силами пошёл исправлять ситуацию, но «Ротор-2» до конца основного времени сдерживал натиск гостей, однако на последней минуте хозяева не удержали ничейный счёт. На 90-й минуте Артур Максимчук вывел чёрно-синих вперёд. А на второй компенсированной минуте бывший игрок волгоградцев Владислав Тюрин закрепил преимущество «инопланетных» – 3:1.

Статистика подчёркивает разницу в активности команд: «Сатурн» владел мячом 66 % времени против 34 % у «Ротора‑2», нанёс 16 ударов по воротам (9 в створ) при 2 ударах (1 в створ) у хозяев, а по угловым преимущество также было на стороне гостей – 9 против 2.

Главный тренер «Ротора‑2» Валерий Бурлаченко после матча отметил самоотдачу игроков и качество игры, но признал, что команде не хватило глубины состава и физических ресурсов на концовку встречи:

– Очень обидное поражение. На мой взгляд, мы сегодня провели одну из самых качественных игр против серьёзного соперника для этого уровня… Не хватило нам обоймы и силёнок в конце, поэтому и пропустили два мяча на девяностой минуте и на девяностой плюс.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Сатурн» (Раменское) – 1:3 (0:1).

5 сентября. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 170. Количество зрителей в гостевом секторе: 56.

Судьи: Андрей Стрелков (Курск), Илья Афонин (Краснодар), Евгений Бахус (Краснодар).

«Ротор-2»: Лисицын, Амирханян, Храмцов, Правкин, Харлан, Демушкин, Локтев, Асланян (Слепужников, 76), Града (Платон, 56), Биджилов, Прокофьев.

«Сатурн»: Бобров, Николаев, Чупин, Лутцев (Сухарев, 75), Генчу (Цечоев, 75), Седов (Тетеркин, 90+2), Куприянов, Вильгельм (Ермилов, 11), Коверов, Тюрин, Максимчук.

Голы: Генчу, 37 (0:1). Платон, 59 (1:1). Максимчук, 90 (1:2). Тюрин, 90+2 (1:3).

Предупреждены: Храмцов, 32 (грубая игра). – Седов, 65 (неспортивное поведение).

Главный тренер волгоградцев после каждого матча отмечает, что команда провела отличный матч для своего уровня, просто соперники играют в совершенно другой футбол. С этим трудно спорить. Но если разница в уровне так очевидна из матча в матч – возможно, стоит задуматься о комплектовании состава игроками, способными этот уровень повысить.

Потому что уже 11 сентября волгоградский клуб отправляется в гости к ещё более сильному сопернику – ФК «Рязань», где в матче 23-го тура команде предстоит вновь испытать серьёзное давление. Начало матча – в 19:00.

Александр Веселовский

Фото: «Ротор-2»